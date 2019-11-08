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رياضة

مدرب منتخب جنوب أفريقيا لـ صدى البلد: نسعى لتأكيد تفوقنا على مصر وأنديتها

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:09 م
مباراة مصر ومنتخب
مباراة مصر ومنتخب جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية
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إسماعيل محمود
تحدى ديفيد نوتواني ، المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا ، منتخب مصر ، وذلك قبيل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مصر 2019.

وقال نوتواني في تصريحات لـ صدى البلد إن مصر وجنوب إفريقيا تجمعهما علاقة جيدة للغاية ، وفي كرة القدم أيضًا ، لكننا تفوقنا عليهم أكثر من مرة في الفترة الأخيرة ، فـ منتخب جنوب إفريقيا الأول انتصر على المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا للكبار ، وقبلهم نادي ميلودي صن داونز والذي انتصر على النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وأقصاه."

وأضاف: "إنها دفعة إيجابية لنا، وسنسعى لتأكيد تفوقنا على مصر خلال تلك البطولة، ونأمل في تحقيق ذلك وأن نواجههم في نهائي البطولة".

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية برفقة منتخبات زامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا.
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