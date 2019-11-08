المولد النبوي..أفضل عبادة لإحياء ذكرى ميلاد الرسول.. وسبب احتفال المسلمين بالحلوى

المولد النبوي .. قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز شرعًا، منوهًا بأن حب النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من مُقتضى الإيمان به وبرسالته، وهو من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا.



واستشهد «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، بما روي عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكونَ أحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه وَالنَّاسِ أَجْمَعينَ» (متفق عليه).



وأضاف: أنه ورد في حديث آخر لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى المؤمن من نفسه كما في حديث عمر رضي الله عنه، فعن أَبُي عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ»، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْآنَ يَا عُمَرُ» (رواه البخاري).



وأكد أن المؤمن الحقيقي هو الذي يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحب إليه من الناس أجمعين، حتى والده وولده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، كما دل على ذلك.



قوله سبحانه: « قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» (سورة التوبة، الآية 24).



أفضل عبادة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين بالذكر والتسبيح كي تزداد درجات القرب منه ومن المولى عز وجل خاصة في شهر ربيع الأول شهر مولد النبي الكريم.



وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أننا علينا إحياء منازلنا في هذا الشهر الكريم، بمجالس الصلاة على النبي ولو حتى ليلة في كل أسبوع، فما أجمل من أن يجتمع الناس على حب الرسول صلى الله عليه وسلم.



وأشار إلى أهمية الصلاة على النبي في هذا الشهر الكريم كما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف "من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة" مؤكدا أن اجتماع المسلمين على حب الرسول وذكره، يصلح الاحوال والأولاد والزوجات ويجعلنا نتقرب من الله سبحانه وتعالى.



تعرف على سبب احتفال المسلمين بالحلوى في شهر المولد النبوي الشريف

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلمين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جرى حبه مجرى الدم في العروق، لافتا إلى أن المسلمين ترجموا هذا الحب إلى عبادات وإجراءات ومظاهر حياتية.



وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس " المذاع على فضائية "الناس"، أن المسلمين حرصوا على صناعة الحلوى وتبادلها في شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ولان النبي الكريم كما حكت السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان يحب الحلواء والعسل، فعمدوا المسلمين الى ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ميلاده الشريف.



وأكد أن المسلمين درجوا عبر العصور أن يحيوا هذا الشهر العظيم في كل ليلة وليس يوم الميلاد الشريف فقط، بالقرآن وإطعام الطعام كما كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم.