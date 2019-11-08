علي الحجار وصابرين يشاركان في عزاء مدرب الأسود محمد الحلو

حرص الفنان علي الحجار، والناقد الرياضي محمود معروف، وصابرين، عزمى مجاهد، شريف باهر، وأيمن عزب، على المشاركة في عزاء مدرب الاسود الشهير الكابتن محمد الحلو المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



كان مدرب الأسود الشهير الكابتن محمد الحلو رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.



ويعد محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي.

