AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

علي الحجار وصابرين يشاركان في عزاء مدرب الأسود محمد الحلو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:05 م
عزاء محمد الحلو مدرب
عزاء محمد الحلو مدرب الاسود
Advertisements
محمد بدران
حرص الفنان علي الحجار، والناقد الرياضي محمود معروف، وصابرين، عزمى مجاهد، شريف باهر، وأيمن عزب، على المشاركة في عزاء مدرب الاسود الشهير الكابتن محمد الحلو المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

كان مدرب الأسود الشهير الكابتن محمد الحلو رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

ويعد محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي.
علي الحجار وصابرين يشاركان في عزاء مدرب الأسود محمد الحلو
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| خالد جلال أول حضور عزاء مدرب الاسود محمد الحلو

ترشيحاتنا

إثيوبيا تعلن موعد افتتاح سد جينالي داو

اكتئاب وسُلفة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طالبة صيدلة قناة السويس قبل غرقها

رمته امه بأرض مهجورة| كلاب ضالة تنهش جسد رضيع حتى الموت.. صور

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

موت الفجأة يخطف صغار النجوم| هيثم أحمد زكي آخرهم

عز الدين بركات زوج والدة هيثم أحمد زكي يتحدث عن شقيق النجم الراحل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد

حلاوة زمان عروسة وحصان .. مراحل تطور شكل هدية المولد النبوي

ثور يقتحم منزلًا ويتسبب في ذعر وفوضى | شاهد ماذا حدث