سقوط 17 صاروخا قرب قاعدة عسكرية أمريكية بـ العراق

أعلن الجيش العراقي في بيان، اليوم الجمعة، أن 17 صاروخا سقطوا قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد.



وأشار الييان إلى أن أن الصواريخ لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.



وقال مصدر أمني إن الصواريخ سقطت قرب قاعدة القيارة العسكرية.



ولم يذكر البيان أو المصدر الجهة التي يُعتقد أنها نفذت الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها.