AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سقوط 17 صاروخا قرب قاعدة عسكرية أمريكية بـ العراق

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:43 م
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
Advertisements
عرفة البنداري
أعلن الجيش العراقي في بيان، اليوم الجمعة، أن 17 صاروخا سقطوا قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد.

وأشار الييان إلى أن أن الصواريخ لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

وقال مصدر أمني إن الصواريخ سقطت قرب قاعدة القيارة العسكرية.

ولم يذكر البيان أو المصدر الجهة التي يُعتقد أنها نفذت الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

كالون الشقة وحقنة المسكن.. تفاصيل جديدة في وفاة هيثم أحمد زكي

بعد وقفه عن الغناء| محامي محمد الشرنوبي يكشف تفاصيل جديدة

آخر موضة.. 15 فكرة لتنسيق منزلك مع لون الجدران الرمادي

نيابة الوراق: تشريح جثمان طالبة الصيدلة شهد بعد العثور عليها في النيل

80 % من آخر راتب.. مشروع قانون لزيادة المعاشات| تفاصيل

احذر.. 5 أطعمة ضارة بالكلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد

حلاوة زمان عروسة وحصان .. مراحل تطور شكل هدية المولد النبوي

ثور يقتحم منزلًا ويتسبب في ذعر وفوضى | شاهد ماذا حدث