أخبار الحوادث.. تفاصيل انتحار الطالبة شهد والعثور على جثتها بالوراق.. حقيقة وفاة ضابط سوداني بالقاهرة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
مفيش صاحب يتصاحب .. أحمد ينهي حياة صديقه بشير والسبب 13 ألف جنيه
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا من كشف لغز العثور على جثة عامل مذبوحا وملقى داخل الزراعات بطريق قرية دميرة، وتبين أن وراء الواقعة صديقه بسبب مطالبة المجني عليه بدين عليه له.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مرض نفسي وجثة في النيل | حكاية شهد طالبة الصيدلة التي هزت الـ فيسبوك
اختفت الطالبة شهد أحمد كمال، الطالبة بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، منذ ظهر الأربعاء الماضي بعد أن شاهدها زملاؤها على باب الكلية في طريقها الى محل إقامتها بالإسماعيلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كيف حل أمن الجيزة لغز العثور على جثة طالبة صيدلة السويس في النيل
كشفت تحقيقات نيابة الوراق بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية التفاصيل الكاملة لملابسات العثور على جثة طالبة صيدلة السويس شهد أحمد بعد انتشالها غارقة من نهر النيل بالوراق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام لأعضاء النيابة: تحصنوا بالعلم فبغير ذلك لا نؤدي أمانتنا
أرسل النائب العام المستشار حمادة الصاوي رسالة إلى أعضاء النيابة العامة للاقتداء بها والسير عليها خلال الفترة القادمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نكشف حقيقة وفاة ضابط سودانى بالقاهرة
تداولت بعض المواقع الإخبارية السودانية بشبكة "الإنترنت" خبر حدوث احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم (بمنطقة أم درمان) إثر وفاة الشرطي السودانى المستقيل نزار النعيم – فى ظروف غامضة أثناء تواجده بالقاهرة عقب وصوله إليها لتلقي العلاج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عيلة مسجلة خطر.. أمن الجيزة يضبط دولاب ماجدة للاتجار في المخدرات بالوراق
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط ربة منزل في العقد الثالث من عمرها بتهمة الاتجار في المخدرات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لمدة 3 أشهر.. الداخلية تداهم أوكار الخارجين عن القانون ببحيرة المنزلة
وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الدقهلية، بورسعيد، دمياط" والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقطاع الأمن المركزى على بحيرة المنزلة لضبط التشكيلات العصابية المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتجار فـى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين، الذين يتخذون من البحيرة مأوىً لهم، أسفرت جهودها خلال الفترة من 8/3 حتى 2019/10/29 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. والأمن: تتطابق مع الطالبة شهد
كشفت الأجهزة الأمنية مفاجأة في واقعة وفاة "شهد أحمد" طالبة الفرقة الثانية بكلية الصيدلية في جامعة قناة السويس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مفاجأة.. تحريات الأمن فى واقعة وفاة طالبة الصيدلة
كشفت الأجهزة الأمنية مفاجأة في واقعة وفاة "شهد أحمد" طالبة الفرقة الثانية بكلية الصيدلية في جامعة قناة السويس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد العثور عليها في النيل: المعاينة الأولية لـ جثة الطالبة شهد تنفي وجود شبهة جنائية
أكدت مصادر امنية ان الجثة التى تم انتشالها من نهر النيل في الجيزة هي جثة الطالبة شهد أ طالبة كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اكتئاب وسُلفة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طالبة صيدلة قناة السويس قبل غرقها
عثرت الأجهزة الأمنية على طالبة كانت تدرس في كلية الصيدلة جامعة قناة السويس، والمتغيبة عن منزلها، منذ أمس الخميس، غارقة في نهر النيل، وانتشلت جثتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نيابة الوراق: تشريح جثمان طالبة الصيدلة شهد بعد العثور عليها في النيل
أمرت النيابة العامة بالوراق بتشريح جثة الطالبة شهد أحمد والتصريح بدفنها عقب صدور تقرير الطب الشرعي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أمطروا بعضهم بالأعيرة النارية.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل مشاجرة الكريمات
تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الكريمات في مدينة أطفيح، وضبط أطرافها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
20 ساعة لوحده.. كيف توفي هيثم أحمد زكي.. التفاصيل كاملة
كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل جديدة في ملابسات العثور على جثة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث رجحت تحريات أجهزة الأمن أن الوفاة تمت عقب تلقى الراحل حقنة مسكنة بـ ساعة ونصف إلى 3 ساعات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مفيش صاحب يتصاحب .. أحمد ينهي حياة صديقه بشير والسبب 13 ألف جنيه
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا من كشف لغز العثور على جثة عامل مذبوحا وملقى داخل الزراعات بطريق قرية دميرة، وتبين أن وراء الواقعة صديقه بسبب مطالبة المجني عليه بدين عليه له.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مرض نفسي وجثة في النيل | حكاية شهد طالبة الصيدلة التي هزت الـ فيسبوك
اختفت الطالبة شهد أحمد كمال، الطالبة بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، منذ ظهر الأربعاء الماضي بعد أن شاهدها زملاؤها على باب الكلية في طريقها الى محل إقامتها بالإسماعيلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كيف حل أمن الجيزة لغز العثور على جثة طالبة صيدلة السويس في النيل
كشفت تحقيقات نيابة الوراق بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية التفاصيل الكاملة لملابسات العثور على جثة طالبة صيدلة السويس شهد أحمد بعد انتشالها غارقة من نهر النيل بالوراق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام لأعضاء النيابة: تحصنوا بالعلم فبغير ذلك لا نؤدي أمانتنا
أرسل النائب العام المستشار حمادة الصاوي رسالة إلى أعضاء النيابة العامة للاقتداء بها والسير عليها خلال الفترة القادمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نكشف حقيقة وفاة ضابط سودانى بالقاهرة
تداولت بعض المواقع الإخبارية السودانية بشبكة "الإنترنت" خبر حدوث احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم (بمنطقة أم درمان) إثر وفاة الشرطي السودانى المستقيل نزار النعيم – فى ظروف غامضة أثناء تواجده بالقاهرة عقب وصوله إليها لتلقي العلاج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عيلة مسجلة خطر.. أمن الجيزة يضبط دولاب ماجدة للاتجار في المخدرات بالوراق
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط ربة منزل في العقد الثالث من عمرها بتهمة الاتجار في المخدرات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لمدة 3 أشهر.. الداخلية تداهم أوكار الخارجين عن القانون ببحيرة المنزلة
وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الدقهلية، بورسعيد، دمياط" والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقطاع الأمن المركزى على بحيرة المنزلة لضبط التشكيلات العصابية المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتجار فـى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين، الذين يتخذون من البحيرة مأوىً لهم، أسفرت جهودها خلال الفترة من 8/3 حتى 2019/10/29 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. والأمن: تتطابق مع الطالبة شهد
كشفت الأجهزة الأمنية مفاجأة في واقعة وفاة "شهد أحمد" طالبة الفرقة الثانية بكلية الصيدلية في جامعة قناة السويس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مفاجأة.. تحريات الأمن فى واقعة وفاة طالبة الصيدلة
كشفت الأجهزة الأمنية مفاجأة في واقعة وفاة "شهد أحمد" طالبة الفرقة الثانية بكلية الصيدلية في جامعة قناة السويس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد العثور عليها في النيل: المعاينة الأولية لـ جثة الطالبة شهد تنفي وجود شبهة جنائية
أكدت مصادر امنية ان الجثة التى تم انتشالها من نهر النيل في الجيزة هي جثة الطالبة شهد أ طالبة كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اكتئاب وسُلفة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طالبة صيدلة قناة السويس قبل غرقها
عثرت الأجهزة الأمنية على طالبة كانت تدرس في كلية الصيدلة جامعة قناة السويس، والمتغيبة عن منزلها، منذ أمس الخميس، غارقة في نهر النيل، وانتشلت جثتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نيابة الوراق: تشريح جثمان طالبة الصيدلة شهد بعد العثور عليها في النيل
أمرت النيابة العامة بالوراق بتشريح جثة الطالبة شهد أحمد والتصريح بدفنها عقب صدور تقرير الطب الشرعي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أمطروا بعضهم بالأعيرة النارية.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل مشاجرة الكريمات
تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الكريمات في مدينة أطفيح، وضبط أطرافها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
20 ساعة لوحده.. كيف توفي هيثم أحمد زكي.. التفاصيل كاملة
كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل جديدة في ملابسات العثور على جثة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث رجحت تحريات أجهزة الأمن أن الوفاة تمت عقب تلقى الراحل حقنة مسكنة بـ ساعة ونصف إلى 3 ساعات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.