الإسماعيلي يعلن مدة غياب مصطفى فارس

أكد الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي أن مصطفى فارس صانع الألعاب يعانى من تمزق فى الرباط الداخلى والخارجى للكاحل ،مشيرا إلى أنه تم وضع قدمه بالجبس.



وأكمل طبيب الفريق :”اللاعب الشاب يحتاج إلى عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل اكتمال شفائه والعودة سريعا للتدريبات ضمن صفوف الفريق”.



ويحل الدراويش ضيفا على الجزيرة الإماراتى نهاية نوفمبر الجاري لحساب جولة الإياب من دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

