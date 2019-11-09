تنفيذًا لاتفاق الرياض.. الخارجية اليمنية تستأنف أعمالها من عدن

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، أنها سوف تستـأنف أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، اعتبارًا من غدٍ الأحد.





وكتبت الخارجية اليمنية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض، يسر وزارة الخارجية الإعلان عن استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن ابتداء من اليوم غد الأحد الموافق 10 نوفمبر ٢٠١٩.