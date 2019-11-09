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أخبار العالم

تنفيذًا لاتفاق الرياض.. الخارجية اليمنية تستأنف أعمالها من عدن

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، أنها سوف تستـأنف أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، اعتبارًا من غدٍ الأحد.

وكتبت الخارجية اليمنية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض، يسر وزارة الخارجية الإعلان عن استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن ابتداء من اليوم غد الأحد الموافق 10 نوفمبر ٢٠١٩.

وكانت الحكومة اليمنية قد وقعت اتفاقا في الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الثلاثاء الماضي، بهدف تحقيق الاستقرار في جنوب البلاد.
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