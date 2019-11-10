وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين بجوائز التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين

يكرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الفائزين بجوائز التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين فى مجال الشباب والرياضة مساء اليوم الأحد بمسرح الوزارة.



كانت وزارة الشباب والرياضة، أطلقت أول مسابقة لشباب الصحفيين والإعلاميين تحت سن 40 عاما فى سابقة هى الأولى من نوعها.



ووجهت وزارة الشباب والرياضة الدعوة للفيف من الصحفيين والإعلاميين لحضور الحفل والذى من المقرر أن يشهد تكريم أعضاء لجان التحكيم والفائزين بالجوائز فى الفروع المختلفة.