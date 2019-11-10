استجابات الوزراء.. وقف إصلاح تسرب الغاز في شقة مواطن.. وتحويل قارئ عدادات للتحقيق

شكاوى فواتير المياه والكهرباء والغاز

- شكوى مواطن من خطأ قراءة عداد المياه الخاص به، وذلك أدى إلى ارتفاع فاتورة شهر أكتوبر لتصل إلى مبلغ 227.5 جنيه، تم توجيه الشكوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بأنه بمراجعة رقم حساب العميل تبين أنه منتظم في السداد والقراءات فعلية، وتم عمل جدولة للمواطن وتم إبلاغه بما تم وأزيلت أسباب الشكوى.

- شكوى مواطن من إصدار فاتورة كهرباء شهر أغسطس بها خطأ بأكثر من 1000 كيلو وتقدم بشكوى على رقم 121 وتم التحقق من الشكوى وثبت أن الفاتورة بها خطأ وتم الاتصال بالمواطن الذى فوجئ بصدور فاتورة شهر سبتمبر ولم يتم إصلاح الخطأ بها بل وعلى العكس بها قراءة تزيد على قراءة العداد بـ 1285 كيلو، حيث إن القراءة بالفاتورة 13985 كيلو بينما قراءة العداد الحقيقية هى 12700 كيلو وطلب سحب فواتير شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر الخاطئة وإصدار فواتير صحيحة لهذه الشهور طبقًا لقراءة الشركة الصحيحة.





تم توجيه الشكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الشركة بمراجعة قراءات العداد، واتضح أن قراءة العداد السابقة هي ١٢٩٢١ والقراءة فى ١٠/٢٠١٩ هي ١٤١٨٥ بفارق ١٢٦٤ لصالح المشترك فتم تعديل القراءة في ١١/٢٠١٩ إلى ١٢٩٢١ وتم عمل تسوية دائنة للمشترك.

- شكوى مواطن مقيم بالدخيلة منطقة الشمعدان محافظة الإسكندرية من أن المحل الخاص به تصدر له فاتورة شهرية ثابتة بـ 900 جنيه بالرغم من وجود عداد بالمحل.





تم توجيه الشكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم بحث الشكوى وتبين وجود 2 محل مربوطين على المجمع بناًء على مذكرة الشبكات مربوطين فنيا وغير مربوطة دفتريا، لذلك تم عمل إعادة للتسوية بكمية فاقد 11085 بأشهر محاسبة 21 شهرا، وذلك من شهر 1/ 2018 حتى 10/ 2019 وتبين أحقية الشاكي، ويتم عمل التسوية اللازمة، وبذلك تم إنهاء الشكوى.

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرا لعرض شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أكتوبر 2019 أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.ومنها شكاوى الغاز الطبيعى، وفواتير المياه والكهرباء والغاز، حيث تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية مع شكوى مواطن من وجود تسريب للغاز من البوتاجاز بمنزله مع صعوبة إبلاغ الشركة المسئولة عن العطل مع العلم بأن تسريب الغاز من أسبوعين، حيث أفادت الشركة المسئولة بأنه فور تلقى الشكوى تم إرسال سيارة طوارئ بكامل طاقمها للتعامل الفورى مع الحالة وبعد إجراء الاختبارات اللازمة تبين وجود تسريب بدروب البوتاجاز وتم الإصلاح فى حينه وإعادة تشغيل البوتاجاز وتم الاتصال بالعميل تليفونيًا والتأكد من انتهاء الشكوى.- شكوى مواطن من عدم انتظام قراءة عداد المياه الخاص بشارع محمد عزت - قرية منطى - شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وتم توجيه الشكوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بأنه تم التواصل مع المواطن، وأفاد بأن القارئ غير منتظم فتم التنبيه على القارئ بالمرور على المواطن وتحويله للشئون القانونية لتقصيره في أداء عمله.- شكوى مواطن من التقدير الجزافي لعداد المياه حتى وصلت المديونية إلى ٩٠٠ جنيه لكل شهر، وتم توجيه الشكوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بوجود أرقام تقديرية في فواتير المياه الخاصة بالاشتراك بدأت بـ ٩٠٠ جنيه لكل شهر دون وجود قراءة دقيقة لعداد المياه، فتم تغيير العداد، وكان مبلغ المديونية 5200 تم دفع 20% بقيمة 1000 جنيه وجدولة وإعادة محاسبة للأشهر السابقة وعمل مقاصة وتم التواصل مع الشاكي وتقدم بالشكر.- شكوى مواطن من ارتفاع فواتير المياه لشهرى سبتمبر وأكتوبر بالاحتساب بالمتوسط، حيث إن العداد معطل بعنوانه بقرية النخيلة مركز أبو تيج محافظة أسيوط، فتم توجيه الشكوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برصد فاتورة شهري (سبتمبر، أكتوبر) بالخطأن بأن العداد معطل وتم تصحيح الخطأ في فاتورة شهر نوفمبر وإثبات القراءة الحالية وتغيير حالة العداد إلى سليم، وتم عمل تسوية في الدورة القادمة، وتم تواصل قسم التفتيش له وشرح وتوضيح الأمر للعميل، وتقدم العميل بالشكر والاهتمام بالموضوع.- شكوى مواطن مقيم بالعنوان بشارع رمز النجار متفرع من شارع الحرية مدينة المنيا من قراءات العداد الخاص بالكهرباء لمنزله، وعدم أخذ القراءات الصحيحة من عدادات الكهرباء علي الرغم من مرورهم بشكل دوري كل شهر، وتم توجيه الشكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث بالفحص تبين أن المشترك مستفيد بعداد فعلا وبمراجعة الاستهلاكات تبين أنها غير منتظمة، حيث صدرت فاتورة في شهر 9/2019 بكمية 1234ك بمبلغ 1829.30 تم تقسيطها على 3 أشهر بالحاسب الآلى، وتمت إعادة تشريح الكمية على 5 أشهر، وتبين أن الكمية المذكورة بمبلغ 951.25 جنيه سدد المشترك فاتورة شهر 9/2019 كما تبين وجود فرق دفعة مقدمة مستحقة للمشترك بمبلغ 269 جنيها مع الغاء الأقساط الموجودة على المشترك، وذلك بدورة 11/2019.- شكوى مواطن من فواتير الغاز، حيث أوضح أن الفواتير لا تأتي في مواعيدها من شهر أبريل 2019، ونتيجة لذلك فعليه رصيد 1200 جنيه، تم توجيه الشكوى لوزارة البترول والثروة المعدنية التي وجهتها لشركة الغاز المعنية وتم الاتصال بالعميل وأخذ القراءة بالعداد وتم إدراجها فى إصدار 11/2019 وتم الاتفاق معه على تقسيط الفاتورة فور صدورها وتفهم العميل الأمر وقدم الشكر للشركة على سرعة حل شكواه.- شكوى مواطن من تراكم فواتير الغاز منذ أبريل 2019 وأن الفاتورة الحالية لشهرى 8 و9 تضمنت ما سبق من أشهر، تم توجيه الشكوى لوزارة البترول والثروة المعدنية التي وجهتها لشركة الغاز المعنية، حيث تم إيفاد مندوب إلى منزل العميل وتم تحصيل الفواتير المستحقة وأخذ القراءة الحالية بالعداد وتم إدراجها ضمن إصدار 11/2019 وتمت إحاطته بالوسائل التى تقدمها الشركة للتيسير على العملاء إبلاغ القراءة وسداد الفواتير وتفهم العميل الأمر وقدم الشكر للشركة على سرعة حل شكواه.- شكوى مواطن من تراكم فواتير الغاز لـ3 أشهر معًا (8، 9، 10) في فاتورة واحدة، وتم توجيه الشكوى لوزارة البترول والثروة المعدنية التي وجهتها لشركة الغاز المعنية، حيث تم التواصل مع العميل والتوضيح له أن كمية الاستهلاك المدرجة تخص 3 أشهر محاسبة وأنه تم توزيع الكمية بالكامل على عدد أشهر المحاسبة ليستفيد العميل من توزيع شرائح الاستهلاك، وبالتالي متوسط الاستهلاك الشهرى يقع فى الشريحة الأولى، وقد تم التوضيح للعميل طرق إبلاغ القراءة المختلفة وشرائح الاستهلاك وبنود الفاتورة وتفهم الأمر.