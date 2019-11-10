محمود نبيل رامبو يقترب من تدريب المنيا

دخل مجلس إدارة نادي المنيا في مفاوضات قوية مع محمود نبيل "رامبو" لتولى مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري القسم الثاني .



ويتولى حاليا محمود نبيل " رامبو" مهمة تدريب فريق سوهاج وسبق وتقدم باستقالته من الفريق قبل ان يتمسك مجلس الإدارة السوهاجي بخدماته ليقودهم للتعادل أمام فريق الإعلاميين .



وكان سمير كمونة كان يتولى مهمة المدير الفني لفريق المنيا قبل ان يتقدم بإستقالته الجولة الماضية ويتولى طارق السكران المهمة .



وحقق فريق المنيا الفوز على منافسه بترول أسيوط بنتيجة هدف دون رد في الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد .