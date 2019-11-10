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رياضة

محمود نبيل رامبو يقترب من تدريب المنيا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:07 م
محمود نبيل رامبو
محمود نبيل رامبو
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عبدالله هشام - رباب الهواري
دخل مجلس إدارة نادي المنيا في مفاوضات قوية مع محمود نبيل "رامبو" لتولى مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري القسم الثاني .

ويتولى حاليا محمود نبيل " رامبو" مهمة تدريب فريق سوهاج وسبق وتقدم باستقالته من الفريق قبل ان يتمسك مجلس الإدارة السوهاجي بخدماته ليقودهم للتعادل أمام فريق الإعلاميين .

وكان سمير كمونة كان يتولى مهمة المدير الفني لفريق المنيا قبل ان يتقدم بإستقالته الجولة الماضية ويتولى طارق السكران المهمة .

وحقق فريق المنيا الفوز على منافسه بترول أسيوط بنتيجة هدف دون رد في الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد .
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