بعد تطويل أنفها | فنانة شهيرة تحدث ضجة بـفستان أحمر ناري .. صور

أثارت الفنانة الكويتية امل العوضى اعجاب جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" بعد ان خضعت الى جلسة تصوير حديثة.



وظهرت أمل العوضى فى الصور مرتدية فستان احمر نارى مكشوف الكتفين وتحمل فى يدها كلبا وهو الامر الذى اثار إعجاب جمهورها الذى علق قائلا : "جمال ساحر" وقال متابع آخر : "عسل ماشاء الله".



وكانت صدمت أمل العوضي جمهورها بإجراء عملية تجميل حيث كشفت عن تفاصيلها من خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها الرسمي في تطبيق سناب شات.



وظهرت خلال الفيديو وهي داخل إحدى العيادات التجميلية ، وقالت: إنها تجري عملية تطويل لأنفها من خلال حقن البوتوكس حيث أعربت عن استيائها وكرهها من الأنوف الصغيرة .