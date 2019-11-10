للرجال.. 3 زيوت طبيعية لنمو شعر اللحية

هناك بعض الرجال يعانون من عدم نمو الشعر، أو لا يتمتعون بلحية صحية، فتعرف على الزيوت الصحية التي تساعد على نمو شعر اللحية والشارب بطريقة صحية، وفقًا لموقع " boldsky".



زيت الأرز

يعد زيت الأرز من الضروريات التي يجب أن يستخدمها الرجل لشعر لحيته، فهو يعزز من نمو الشعر بطريقة صحية، ويساعد على تقوية بصيلات الشعر، كما انه يمنع التساقط.



زيت الأفوكادو

زيت الأفوكادو هو زيت رائع لكل من البشرة للنساء، واللحية للرجال، فهو يحافظ على تغذية اللحية وترطيبها، كما أنه يؤدي لنمو لحية صحي، يحتوي زيت الأفوكادو على البروتينات التي تغذي شعر اللحية، كما أنه يساعد على محاربة الحكة التي تكون نتيجة الحلاقة.



زيت النعناع

يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة والفطريات تساعد بالحفاظ على لحية صحية، ثبت أن زيت النعناع ينظف ويرطب شعرك ويحفز بصيلات الشعر لزيادة نمو الشعر.

