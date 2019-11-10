AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للرجال.. 3 زيوت طبيعية لنمو شعر اللحية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:00 م
لحية الرجال
لحية الرجال
Advertisements
حياة عبد العزيز
هناك بعض الرجال يعانون من عدم نمو الشعر، أو لا يتمتعون بلحية صحية، فتعرف على الزيوت الصحية التي تساعد على نمو شعر اللحية والشارب بطريقة صحية، وفقًا لموقع " boldsky".

زيت الأرز
يعد زيت الأرز من الضروريات التي يجب أن يستخدمها الرجل لشعر لحيته، فهو يعزز من نمو الشعر بطريقة صحية، ويساعد على تقوية بصيلات الشعر، كما انه يمنع التساقط.

زيت الأفوكادو
زيت الأفوكادو هو زيت رائع لكل من البشرة للنساء، واللحية للرجال، فهو يحافظ على تغذية اللحية وترطيبها، كما أنه يؤدي لنمو لحية صحي، يحتوي زيت الأفوكادو على البروتينات التي تغذي شعر اللحية، كما أنه يساعد على محاربة الحكة التي تكون نتيجة الحلاقة.

زيت النعناع
يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة والفطريات تساعد بالحفاظ على لحية صحية، ثبت أن زيت النعناع ينظف ويرطب شعرك ويحفز بصيلات الشعر لزيادة نمو الشعر.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأقل تكلفة .. تعرفي على طريقة تحضير زيت الثوم بالمنزل

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية : هذه المدن المصرية تشهد عدم استقرار مناخي.. فيديو

بـ تصرف غريب.. محمد صلاح يمازح مراسلة قناة ESPN | شاهد

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة

مرتضى منصور يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز فريق السلة بعد أزمة مباراة الأهلي

أسامه محمد الابرص.. مطرب سوري شهير غير اسمه.. من هو؟

حان وقت العمل.. أسما شريف منير فى ظهور جديد بعد أزمة الشيخ الشعراوى.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول دراجة نارية في تاريخها.. أستون مارتن تكشف عن AMB 001 .. صور

سامي مغاوري وإيهاب فهمي في عزاء المخرج أحمد خضر.. صور

أشرف زكى ونبيل الحلفاوى وأحمد السعدنى فى عزاء المخرج أحمد خضر.. صور