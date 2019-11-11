احذر العيش المقمر.. كارثة صحية يسببها تسخين الخبز

اعتاد المصريون على تسخين الخبز على نار البوتجاز ، وهو المعروف باسم "العيش المقمر"، ورغم أنها وسيلة سريعة لتسخين الخبز و نفعلها بشكل يومي إلا أن الأبحاث العلمية أثبتت خطورة هذه العادة على الصحة .



بحسب مانشره موقع health24، فإن تسخين الخبز على النار يتسبب في إفراز مادة اكريلاميد acrylamide، وهي مادة خطيرة تسبب الإصابة بالسرطان.



كما أن كلما زاد مدة وضع رغيف الخبز على نار البوتجاز يتحول الى خبز محمص اسود اللون، فتزداد مادة اكريلاميد acrylamide بنسبة أكبر.



