لأول مرة منذ 25 عاما..الملك عبد الله الثاني يصل الباقورة بطائرة هليكوبتر

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني منذ قليل إلى الباقورة، التي استعادها الأردن أمس الأحد رسميا من إسرائيل التي استأجرتها على مدى 25 عاما بموجب اتفاق وادي عربة.



ووصل الملك عبد الله الثاني إلى المنطقة على متن طائرة هليكوبتر.



وأعادت إسرائيل أمس إلى الأردن أراضي الباقورة والغمر بعد انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بهما من اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين عام 1994. وأعلن الجيش الإسرائيلي مدخل الغمر منطقة عسكرية مغلقة.



وكان الأردن قد وافق وقت توقيع اتفاق السلام على تأجير أراضي المنطقتين لإسرائيل، بعدما ظلتا بالفعل تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة 45 عامًا.



وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد ألغى في أكتوبر 2018 الملحقين اللذين يمنحان إسرائيل الحق في التصرف في منطقتي الباقورة والغمر الحدوديتين لمدة 25 عامًا.