الرئيس السيسي يهنئ ملك كمبوديا ورئيس أنجولا بيوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى جلالة الملك نورودوم سيها مونى ملك كمبوديا بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.



كما أوفد الرئيس السيسي، السيد أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة كمبوديا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.



وبعث الرئيس السيسي كذلك ببرقية تهنئة مماثلة الى الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنجولا بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.



وأوفد السيد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة أنجولا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.