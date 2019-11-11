تهديد من تركي آل الشيخ يشعل مواقع التواصل | ماذا قال؟

نشررئيس هيئة الترفيه السعودية تغريدة ؛ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".وكتبقائلا: "من اللحظة دي اي أحد راح يتجاوز أو يشتكي في وسائل التواصل بنتخذ فيه الإجراءات القانونية، باب الهيئة مفتوح وبابي مفتوح وباب النيابة مفتوح وديوان المظالم، أما الدراما والتأليف والإساءة ومحاولة تشويه العمل غير مقبولة ولن نسكت عنها ولن نأخذها بعد اليوم في حسبان ! ".وحازت التغريدة على اعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى :‏‎‎‎صح عليك يبو ناصروهذي تسيء لعمل هيئة الترفيهشكرا لك ابو ناصر‏‎‎‎كلام في منتهى الوضوح. صريح ابو ناصر. تحياتي لك ياعزيزي.‏‎‎‎ هذا الكلام الصحيح جميع الأبواب مفتوحة.