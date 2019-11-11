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رياضة

نجوم الأهلي والزمالك والإسماعيلي يشاركون في دفن جثمان علاء علي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:25 م
علاء علي
علاء علي
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حسام الحارتي
تواجد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في مقدمة الحاضرين بمسجد الكحلاوي انتظارا لوصول جثمان علاء علي لاعب الزمالك السابق والذي وافته المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض.

وحرص أيضا كل من حازم إمام لاعب الزمالك وإبراهيم عبد الخالق على التواجد مع أسرة الراحل علاء علي والتوجه معهم إلى مقابر البساتين .

وتواجد أيضا محمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق ومحمود جنش حارس الزمالك وعرفة السيد مهاجم إنبي بمسجد الكحلاوي في انتظار جثمان الراحل علاء علي .
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