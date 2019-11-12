احتفالا برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.. افتتاح معرض أفريقيا بريشة فنانيها في مركز الهناجر

افتتح الدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، معرض فن تشكيلى "أفريقيا بريشة فنانيها" مساء امس، فى قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .



ويأتي معرض "أفريقيا بريشة فنانيها" ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة، احتفالا برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ويتضمن ٣١ عملا فنيا لـ ٣١ فنانا من فنانى أفريقيا للدورات السابقة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير، من ٦ دول هي "جنوب أفريقيا، تونس، نيجيريا، المغرب، إثيوبيا، ليبيا، جمهورية السودان بالإضافة إلى مصر"، ويستمر المعرض حتى الخميس ١٤ نوفمبر الجارى .



ويهدف المعرض إلى معايشة البيئة المصرية بمدينة الأقصر، من خلال الفنانين المشاركين بالملتقى بعد إقامتهم بمدينة الأقصر وتدوين ما تراه عيونهم كفنانين، ونقل هذه البيئة بأسلوب كل فنان، خاصة الفنانين الأجانب الذين عادوا إلى أوطانهم حاملين خبرة فنية مختلفة لم يشاهدوها إلا من خلال مدينة الأقصر التى تعد متحفا مفتوحا يعكس الحضارة المصرية القديمة .



حضر الافتتاح، كل من، الدكتور عماد ابوزيد قوميسير ملتقى الأقصر للتصوير، والفنان الدكتور عادل ثروت أستاذ التصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، الشاعر عماد عبد المحسن مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بقطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنانة التشكيلية نجاة فاروق، الفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح وعدد كبير من النقاد والمهتمين بالحركة التشكيلية .