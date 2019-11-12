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مرأة

بـ فستان لامع.. منة فضالي بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:41 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة منة فضالى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.

وظهرت منة فضالي بفستان بدون أكمام، منقوش على الصدر بقماش أبيض شفاف مطرز، مع تفصيلة منفوشة باللون الأسود لباقى الفستان، وتركت شعرها الطويل منسدلًا مع رفع خصلات بسيطة تبرز جمالها.

وارتدت منة فضالى قرطا بسيطا يتميز بنفس تطريز الفستان، واعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون والرموش مع أحمر شفاه باللون الأحمر الماط.

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: "ذات يوم سأقرر فراق البعض ومحو البعض، لن أواجه أحدا بأخطائه ولن أعاتب أحدا على تقصيره، فالجميع يدرك ما يفعله جيدا حتى وإن ادعى التودد".
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