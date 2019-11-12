لجنة المسابقات تجتمع لحسم نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا .. غدا

تجتمع غدا الاربعاء لجنة مسابقات دوري القسم الثاني لحسم نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الزرقا التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .



وكان أحمد حمدي حكم مباراة فريق سيراميكا كليوباترا مع الزرقا، قد انهى المباراة بعد ٢٠ دقيقة من إطلاق صافرة البداية، وذلك بسبب عدم وصول فريق الزرقا إلى ملعب استاد السويس



وكان من المفترض أن يلعب سيراميكا كليوباترا في الثانية والنصف مع الزرقا على ملعب استاد السويس الجديد، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.



تواجد في المباراة طاقم الحكام المكون من أحمد حمدي البحيرة ووائل عاطف من سوهاج وأحمد توفيق من البحيرة، ومحمود الاسكندراني مراقب اللقاء من بورسعيد، وكذلك الأمن وسيارات الاسعاف، وكافة الترتيبات، وكذلك فريق سيراميكا كليوباترا وجهازه الفني بكل استعداداته.



وكان هيثم شعبان المدير الفني للفريق أعلن تشكيل المباراة الذي جاء كالتالي: محمود شكري وخالد الحسيني ومصطفى صابر ومحمود صقر ومحمد جمال وصاوي مصطفى ومحمد جمعة شيكا ومحمود نبيل وحمادة ناصر ووليد حسن وأحمد حسني.



ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية برصيد ٩ نقاط بعد الفوز على الداخلية والنصر وبتروجت.