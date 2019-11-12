ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لجنة المسابقات تجتمع لحسم نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا .. غدا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:53 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
Advertisements
عبدالله هشام
تجتمع غدا الاربعاء لجنة مسابقات دوري القسم الثاني لحسم نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الزرقا التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

وكان أحمد حمدي حكم مباراة فريق سيراميكا كليوباترا مع الزرقا، قد انهى المباراة بعد ٢٠ دقيقة من إطلاق صافرة البداية، وذلك بسبب عدم وصول فريق الزرقا إلى ملعب استاد السويس

وكان من المفترض أن يلعب سيراميكا كليوباترا في الثانية والنصف مع الزرقا على ملعب استاد السويس الجديد، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

تواجد في المباراة طاقم الحكام المكون من أحمد حمدي البحيرة ووائل عاطف من سوهاج وأحمد توفيق من البحيرة، ومحمود الاسكندراني مراقب اللقاء من بورسعيد، وكذلك الأمن وسيارات الاسعاف، وكافة الترتيبات، وكذلك فريق سيراميكا كليوباترا وجهازه الفني بكل استعداداته.

وكان هيثم شعبان المدير الفني للفريق أعلن تشكيل المباراة الذي جاء كالتالي: محمود شكري وخالد الحسيني ومصطفى صابر ومحمود صقر ومحمد جمال وصاوي مصطفى ومحمد جمعة شيكا ومحمود نبيل وحمادة ناصر ووليد حسن وأحمد حسني.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية برصيد ٩ نقاط بعد الفوز على الداخلية والنصر وبتروجت.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباريات شرسة في القاهرة بدوري القسم الثاني.. تعرف عليها

سيراميكا كليوباترا يواجه الزرقا بالقسم الثاني.. اليوم

سيراميكا كليوباترا يصل ملعب السويس.. والزرقا يترك فندق الإقامة .. فيديو

سيراميكا كليوباترا يؤدى الإحماء | والزرقا لا يزال غائبًا عن الملعب | فيديو

تعرف على تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزرقا بـ دوري الدرجة الثانية

نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا بعد ٢٠ دقيقة من بدايتها

ترشيحاتنا

احترق منزله في غيابه.. وعاد ليجد رسالة غير متوقعة

اعتزلت الفن منذ 5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوجة رامي جمال

بسرادق في الشارع| أسرة علاء علي تستقبل واجب العزاء| صور

طريقة عمل صينية البطاطا بالفرن..فيديو

النائب العام: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد فتاة العياط لوجودها في حالة دفاع شرعي .. فيديو

ترقص مع زوجها .. ابنة ونيس تتألق بفستان قصير وكعب عال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!

هنتعشى ايه النهاردة.. جبنة بانيه و بيض سكرامبل وحلو الفراولة اللايت

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي