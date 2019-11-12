خبير يكشف كيفية تنبؤ هيئة الأرصاد الجوية بحالة الطقس.. فيديو

قال الدكتور وحيد سعودى خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إن التنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية المصرية دون سواها تتسم بالدقة الشديدة بنسبة 95%.



وأضاف الدكتور وحيد سعودى خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "أون إي"، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتنسيق مع كل قطاعات الدولة مع رئاسة مجلس الوزراء لتصدر بيانات قبل حدوث المواسم التى تكون بها خطورة على الظواهر الجوية على بعض المناطق، وعلى رأسها محافظات الصعيد وسيناء.



وأوضح خبير الأرصاد، أن هيئة الأرصاد الجوية قبل بداية الموسم بشهر تقريبا ترسل الهيئة خطابات وفاكسات قد تكون شديدة اللهجة ومتكررة لتحث فيها كل المحافظين والمحليات لاتخاذ جميع استعداداهم لمواجهة تلك الظواهر.



وأكد وحيد سعودى، أن هيئة الأرصاد الجوية تعتمد فى تنبؤاتها لحالة الطقس دائما على الاطلاع على الخرائط والاقمار الصناعية واعتمادها على الخبرات أيضا للأخصائيين و الراصدين لحالة الطقس فى مصر.

