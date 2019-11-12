ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير يكشف كيفية تنبؤ هيئة الأرصاد الجوية بحالة الطقس.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:45 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور وحيد سعودى خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إن التنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية المصرية دون سواها تتسم بالدقة الشديدة بنسبة 95%.

وأضاف الدكتور وحيد سعودى خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "أون إي"، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتنسيق مع كل قطاعات الدولة مع رئاسة مجلس الوزراء لتصدر بيانات قبل حدوث المواسم التى تكون بها خطورة على الظواهر الجوية على بعض المناطق، وعلى رأسها محافظات الصعيد وسيناء.

وأوضح خبير الأرصاد، أن هيئة الأرصاد الجوية قبل بداية الموسم بشهر تقريبا ترسل الهيئة خطابات وفاكسات قد تكون شديدة اللهجة ومتكررة لتحث فيها كل المحافظين والمحليات لاتخاذ جميع استعداداهم لمواجهة تلك الظواهر.

وأكد وحيد سعودى، أن هيئة الأرصاد الجوية تعتمد فى تنبؤاتها لحالة الطقس دائما على الاطلاع على الخرائط والاقمار الصناعية واعتمادها على الخبرات أيضا للأخصائيين و الراصدين لحالة الطقس فى مصر.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إعلان موعد تطبيق الأسعار الجديدة لـ السلع التموينية .. تفاصيل

اتفقت مع سيدة نضربه ونسيبه مربوط.. استورجى يقتل عمه فى الشرقية

الإمارات تكشف سبب التراجع عن الانسحاب من خليجي 24 بقطر

النائب العام: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد فتاة العياط لوجودها في حالة دفاع شرعي .. فيديو

ممنوع الاعتزال .. أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لـ رامي جمال والأخير يرد

بـ ربع جنيه.. وصفة تطهر القولون وتعالج الإمساك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!