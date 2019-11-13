ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل لاعبي المنتخب إلى جزر القمر وكينيا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
Advertisements
نورهان خفاجي
تسير مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، غدا الخميس، رحلة خاصة من مطار برج العرب بالإسكندرية، لنقل بعثة منتخب مصر لكرة القدم إلى جزر القمر وكينيا لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 202‪1

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، استقر على السفر إلى جزر القمر يوم 15 نوفمبر الجارى، استعدادا لمواجهة منتخبها يوم 18 من الشهر نفسه في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021، وذلك بناء على نصيحة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الذى طالب بالسفر المبكر للتعود على الأجواء هناك قبل مواجهة جزر القمر.

ويخضع لاعبو الفراعنة لحالة استشفاء فى اليوم التالى لمباراة كينيا على ملعب برج العرب قبل أن يتم إعلان القائمة النهائية التى ستسافر إلى جزر القمر والتى تتضمن 23 لاعبًا فقط من بين الـ26 لاعبًا الذين يتواجدون في مباراة كينيا بعد انضمام المحترفين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم .. منتخب مصر يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة كينيا

طرح تذاكر مباراة مصر وكينيا.. اليوم

صدمة في المنتخب والأهلي.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة

أول تعليق من الأهلي على إصابة حمدي فتحي

محمد بركات: لدي خبر سعيد عن لقاء جزر القمر.. فيديو

تدخل جراحي عاجل.. اتحاد الكرة يعرض على حمدي فتحي السفر لألمانيا

ترشيحاتنا

4 حالات لازم تبلغ شركة الكهرباء عنها.. اعرف التفاصيل

بساعد أمي في شغل البيت.. مصطفى السعدني يكشف سبب جلسة التصوير مع والدته

أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 13 - 11 - 2019 ..فيديو

طريقة رائعة لتخزين الملوخية

بعد تعرضها لحادث.. أول تعليق من منة فضالي

استمرار حجز الوحدات السكنية بالإعلان الـ12 بـ"الإسكان الاجتماعى" حتى 12 ديسمبر المقبل (تفاصيل)

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تعلن رسميًا بدء إنتاج الفئة الثانية جران كوبيه.. صور

السيول تجرف منازل وأكشاك خشبية فى حلايب والأهالى يطالبون بدعم المتضررين

بنتلي تطلق كونتينينتال GT بسقف من الصوف.. صور