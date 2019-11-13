مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل لاعبي المنتخب إلى جزر القمر وكينيا

تسير مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، غدا الخميس، رحلة خاصة من مطار برج العرب بالإسكندرية، لنقل بعثة منتخب مصر لكرة القدم إلى جزر القمر وكينيا لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 202‪1





وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، استقر على السفر إلى جزر القمر يوم 15 نوفمبر الجارى، استعدادا لمواجهة منتخبها يوم 18 من الشهر نفسه في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021، وذلك بناء على نصيحة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الذى طالب بالسفر المبكر للتعود على الأجواء هناك قبل مواجهة جزر القمر.



