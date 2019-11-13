ترامب يعرض على أردوغان صفقة بـ100 مليار دولار لهذا السبب

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حزمة مالية بقيمة 100 مليار دولار، للالتفاف على العقوبات التي توعدت بها واشنطن بسبب صفقة صواريخ "إس–400" الروسية، وتحسين العلاقات بين واشنطن وأنقرة.



ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، إن ترامب قال في رسالة إلى أردوغان الأسبوع الماضي، إنه لا يزال ممكنا عقد صفقة تجارية بقيمة 100 مليار دولار، لتجنب العقوبات بسبب شراء تركيا للنظام الصاروخي "إس–400".



وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يثير هذا المقترح غضب بعض عدد كبير في مجلس النواب الأمريكي، الذي أيدوا الشهر الماضي فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال سوريا، كما يثير غضب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا مشروع قانون مماثل.



وكان تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس–400"، أثارت أزمة بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو الماضي.



ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقر إقامته في أحد فنادق العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الأربعاء بالرئيس دونالد ترامب.