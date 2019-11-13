3 مرشحين لقيادة بلدية المحلة خلفا لـ كرم جابر

قبلت ادارة نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفي السامولي استقالة كرم جابر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بعد التعادل امام فريق المنصورة بنتيجة هدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.



وحسب مصدر مطلع داخل نادى بلدية المحلة فإن المرشحين لقيادة الفريق كلا من محمد عودة المدير الفنى السابق لـ بتروجيت ومحمد صلاح المدير الفنى الحالي لفريق منتخب السويس، محمد حلمى نجم الزمالك السابق.



ويعاني فريق بلدية المحلة من النتائج السلبية حيث تعادل مع العاب دمنهور وخسر أمام الرجاء بنتيجة هدفين مقابل هدف وبعدها خسارة امام ابوقير للاسمدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الـ11 في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد نقطتين فقط.