شاهد.. آخر كلمات كتبها الراحل علاء علي قبل وفاته بساعات

يسيطر الحزن بشدة على الوسط الرياضي والشارع الكروي، منذ رحيل اللاعب علاء علي عن عالمنا، مساء الاثنين الماضي بعد صراع مع المرض.



وكان علاء علي يعاني من ورم في المخ، ولم يبلغ أحد به الإ القليلين جدا من حوله.



ولعب علاء علي في أندية كثيرة، حيث كانت البداية مع الزمالك ثم تليفونات بني سويف وحرس الحدود والمصري البورسعيدي وبتروجيت.



وخضع اللاعب لأكثر من إشعاع زري علي المخ كان آخرها يوم 22-10 الماضي بإحدي المستشفيات، وكتب في آخر إيصال له الآتي:



"عمري ماشاهدت مثل هذه الأيام الصعبة، ولكني تعلمت منها الكثير، وهذه الفترة الصعبة من حياتي جعلتني أنظر للحياة بشكل آخر".

