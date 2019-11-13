شاهد.. برج أدنوك يتزين بألوان العلم المصري احتفاء بزيارة الرئيس السيسي

تزين برج أدنوك في العاصمة الإماراتية أبوظبي بألوان العلم المصري وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك احتفاءً بزيارته لدولة الإمارات .واستقبل اليوم الأربعاء، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وصف العلاقات بين البلدين بالتاريخية.وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.وقال ولي عهد أبوظبي: "لدينا إرادة مشتركة لتعزيز العلاقات مع مصر وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا".وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.