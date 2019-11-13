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أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يشيد بدور الحكومة في تقرير مصر حول المراجعة الدورية الشاملة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:07 م
رئيس المجلس القومى
رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
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اماني نوار
أشاد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بالدور الهائل والجيد للحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب فى إعداد تقرير مصر حول المراجعة الدورية لملف مصر.

وقال فى تصريحات له اليوم إن معظم ملاحظات وتقارير الدول وتعليقاتها اليوم فى جنيف حول ملف مصر وتقريرها بصفة عامة كانت معقولة ولم تكن عدائية ، وبالعكس كانت هناك ملاحظات وتعليقات تحمل إشارات إيجابية للملف.

وأضاف أنه باستثناء ذلك فإن عددًا من الدول الأوروبية كانت ملاحظاتها، وتعليقاتها جافة .

وأشار إلى أنه لمس خلال مناقشات الدول لملف مصر تعليقات تحمل استجابة الحكومة المصرية للعديد من التوصيات والتعاهدات السابقة من المراجعة الدورية الماضية ، وكان لها دور إيجابى.

وقال فى ختام تصريحه أنه لاحظ أيضًا أن العديد من الدول فى تعليقاتها أشارت إلى أهمية ودور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر بل كانت هناك دعوات لإعطاء المزيد من الدعم لدور المجلس وأهميته فى تعزيز مسيرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان .
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