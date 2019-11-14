اخبار الفن.. نجل أصالة يحسم الجدل حول طلاق والدته.. هجوم جديد على أسما شريف منير

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع في فيديو قصير للفنانة الشابة منة عرفة، ظهرت فيه تستعرض أحدث نيو لوك لها، وتصفيف شعرها.شنت أسما (ابنة الفنان شريف منير)، هجومًا حادًا على متابعيها عبر تطبيق انستجرام، بعدما لاحظت عددًا من التعليقات المزعجة لها بعد أزمة هجومها على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ما جعلها تخرج عن صمتها.قامت ملكة جمال الكون دارين حلمي، بحذف الصور التي نشرتها مسبقًا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام وكانت تظهر فيها مع خطيبها السابق الفنان تامر عاشور، في أول رد فعل منها بعد الإعلان عن فسخ الخطبة.نشرت الفنانة أسما شريف منير عبر حسابها الرسمى لموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة جديده بعنوان لا للتنمر انهض وتحدث بقوة.نشر خالد أيمن الذهبي، ابن الفنانة السورية أصالة نصري، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع والدته، التي أمسكت بيد زوجها المخرج طارق العريان في أول ظهور لهما بعد شائعات الطلاق التي لاحقتهما بقوة خلال الفترة الأخيرة.أعلن المطرب علي الألفي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة والده (وهبة الألفي) بعد صراع مع المرض، معلنًا عن تشييع جنازة عقب عصر اليوم من مسجد الشاطئ ببورسعيد.نشر خالد الذهبي (ابن الفنانة أصالة نصري)، صورة عائلية عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع والدته وخاله (أنس نصري)، بالإضافة إلى شقيقته شام الذهبي، وأخويه (آدم وعلي طارق العريان).نشرت الفنانة الشابة كوكي مجدي، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع شقيقتها الفنانة روبي، بفساتين سهرة قصيرة، وذلك بعد منشور الأولى المُثير للجدل حول الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.