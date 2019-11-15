بعد هاتريك رونالدو.. البرتغال تسحق ليتوانيا بسداسية.. فيديو

حقق منتخب البرتغال الفوز على نظيره منتخب ليتوانيا بسداسية نظيفة من المباراة التي أقيمت اليوم الخميس بملعب الغارفي في اطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.



وسجل هدفي الشوط الأول كريستيانو رونالدو الأول من ركلة جزاء بعد انطلاق الشوط الأول بسبع دقائق فقط، بينما سجل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.



وفي الشوط الثاني سجل الهدف الثالث لويس ميجيل بالدقيقة 52، بينما اضاف جونزال باسيبنسيا بالدقيقة 56.



وفي الدقيقة 63 اضاف برناردو سيلفا الهدف الخامس، بينما سجل كرستيانو رونالدو الهدف السادس بالدقيقة 65.



بهذه النتيجة رفع منتخب البرتغال، رصيده للنقطة 14 فى المركز الثاني، خلف منتخب أوكرانيا متصدر المجموعة برصيد 19 نقطة، والمتأهل إلى نهائيات يورو 2020.