"الصحة" تحذر من تشغيلة مضاد حيوي مغشوشة بالأسواق .. صور‎

أصدرت الادارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، منشورها الذي حمل رقم«41» لعام 2019.



وحذرت الادارة من خلال منشورها من عبوات مغشوشة بالأسواق لأحد أصناف الحقن من مستحضر «رامسفتراكس1جم » فيال مضاد حيوي- تشغيلة رقم «171681» بتاريخ انتاج 10 /2017 وتاريخ انتهاء الصلاحية 7/2020 .



وطالبت بضبط وتحريز للعبوات المقلدة والمغشوشة موضحة أن المستحضر الأصلى انتاج شركة راميدا، و العبوات الأصلية تتميز بوجود شعار الشركة المنتجة محفور على الكاب، الذى يتميز باللون اللبنى كما يوجد بالعبوة نشرة دوائية ووضوح رقم التشغيلية.