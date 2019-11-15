"الصحة" تحذر من تشغيلة مضاد حيوي مغشوشة بالأسواق .. صور‎

أصدرت الادارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، منشورها الذي حمل رقم«41» لعام 2019.
وحذرت الادارة من خلال منشورها من عبوات مغشوشة بالأسواق لأحد أصناف الحقن من مستحضر «رامسفتراكس1جم » فيال مضاد حيوي- تشغيلة رقم «171681» بتاريخ انتاج 10 /2017 وتاريخ انتهاء الصلاحية 7/2020 .
وطالبت بضبط وتحريز للعبوات المقلدة والمغشوشة موضحة أن المستحضر الأصلى انتاج شركة راميدا، و العبوات الأصلية تتميز بوجود شعار الشركة المنتجة محفور على الكاب، الذى يتميز باللون اللبنى كما يوجد بالعبوة نشرة دوائية ووضوح رقم التشغيلية.
وحذرت الادارة من خلال منشورها من عبوات مغشوشة بالأسواق لأحد أصناف الحقن من مستحضر «رامسفتراكس1جم » فيال مضاد حيوي- تشغيلة رقم «171681» بتاريخ انتاج 10 /2017 وتاريخ انتهاء الصلاحية 7/2020 .
وطالبت بضبط وتحريز للعبوات المقلدة والمغشوشة موضحة أن المستحضر الأصلى انتاج شركة راميدا، و العبوات الأصلية تتميز بوجود شعار الشركة المنتجة محفور على الكاب، الذى يتميز باللون اللبنى كما يوجد بالعبوة نشرة دوائية ووضوح رقم التشغيلية.