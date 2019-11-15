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أخبار البلد

وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد الشهيدين اليوم

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:07 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، مسجد الشهيدين أحمد محمد مهدي ومحمد محمود علي عطا الله (فؤاد الأول سابقًا) بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية اليوم الجمعة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وفي إطار خطة الوزارة لافتتاح 126 مسجدًا على مستوى الجمهورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2019 م بعد إحلالها وتجديدها.

وأعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: "الإسلام عمل وسلوك، نماذج من حياة حياة التابعين".

وأكدت وزارة الأوقاف أن السماحة خُلق أصيل في ديننا وفي ثقافتنا وفي تكويننا وفطرتنا، وجيناتنا الوراثية، ويؤكدها كتاب ربنا (عزوجل) والسنة النبوية الشريفة.

وأشارت الأوقاف إلى أن تحديد المصطلحات وبيان مفهومها بمنتهى الدقة أمر في غاية الأهمية؛ إذ ينبغي أن تكون التعريفات جامعة مانعة كاشفة دفعًا للوهم والالتباس، فتحت مسمى الالتزام والأحوط والاحتياط فتحت أبواب التشدد التي ساقت وجرفت الكثيرين في طريق التطرف.
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