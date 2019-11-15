لـ مرضى السكر.. اكتشف أسوأ أنواع النشويات

قالت الدكتورة مباهج سوكة، أستاذ أمراض السكر بجامعة الإسكندرية، إن الغذاء من أهم العوامل التي تلعب دورا كبيرا في استقرار الحالة الصحية لمريض السكر وعلاجه لذلك عليه معرفة تاثير كل طعام علي صحته ومقدار السعرات الحرارية التي يمنحها للجسم.



وأضافت مباهج في تصريحات خاصة على هامش احتفالية جامعة الإسكندرية باليوم العالمي للسكر، أن النظام الغذائي يختلف من مريض لآخر بحسب حالته الصحية ووزنه وطوله وطبيعة عمله، ولكن بصفة عامة يجب الحد من النشويات والسكريات.



وأوضحت مباهج أن النشويات جزء أساسي من محتوى الوجبات لعدد كبير من الناس فلا يستطعون تناول الطعام بدونها لذا فلابد من معرفة تاثير كل نوع من النشويات علي معدل السكر في الدم.



وأكدت مباهج أن البطاطس أقل النشويات خطورة علي معدل السكر لدي المصابين به، ويليها الأرز والمكرونة، وأسوأ نوع نشويات على مريض السكر هو الخبز لذا فلابد من تناوله بمقدار بسيط جدا واستبداله بالأنواع الأخرى قدر الإمكان.