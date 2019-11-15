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مرأة

بـ جلابية فلاحي ومنديل بوية | مي سليم تبهر متابعيها بإطلالة طبيعية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:45 م
آية التيجي
نشرت الفنانة مي سليم صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وذلك بإطلالة طبيعية للغاية، وذلك بملابس الشخصية التي تجسدها داخل مسلسل حواديتا الشانزلزية، وقد ابهرت إطلالتها حجميع متابعيها، وهو ما جعلهم يعلقوا عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام».

وعلقت مي سليم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "مين بيتفرج على المسلسل؟ اخبار فتنة اية؟ فتنة دي مش سهلة خالص
يالهوي".

وارتدت مي سليم جلبية فلاحي باللون الروز، والمنقطة بالأبيض، وارتدت على رأسها منديل بوية، وهو ما أبرز من أنوثتها، ورشاقتها ايضا.

فيما تركت مي سليم شعرها منسدلا، حيث لم تتكلف في وضع المكياج، فقد أبرزت جمال ملامح وجهها بوضع الآي لاينر، مع اختيار اللون الروز كأحمر شفاه.

ولم تتكلف مي سليم في لارتداء الأكسسورات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وغير مبالغ فيها، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

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