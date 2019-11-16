أخبار الحوادث.. وفاة اثنين وإصابة 9 فى حادث سيارة بوسط البلد | القبض على موظف وزوجته بالشرابية أقاما حفلات جنس

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..
اخبار الحوادث
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بميدان طلعت حرب
لقى شخصين مصرعهما إثر انقلاب سيارتهما أثناء سيرها بميدان طلعت حرب بوسط البلد بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائقها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفاصيل جديدة عن حادث عزبة المواسير يكشفها الـ DNA للضحايا
كشفت تحاليل DNA لضحايا حادث حريق عزبة المواسير بمركز إيتاى البارود عن وقائع وتفاصيل جديدة وهى أن المتوفين الخمسة جميعهم من قرى مجاورة ومواجهة لمكان الحريق، ولكن تصادف وقوع الحريق أثناء عودتهم من العمل وهم في اتجاههم لمحل إقامتهم الذى يحتم عليهم بالمرور من نفس مكان الحريق بطريق عزبة المواسير، معنيا، رمسيس جميعهم بمركز إيتاى البارود ومنها لقرية الطود بمركز كوم حمادة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لإدارتهما شبكة تبادل الزوجات.. تفاصيل القبض على موظف وزوجته بالشرابية أقاما حفلات جنس جماعى
ينظر غدا قاضي المعارضات بمحكمة الشرابية تجديد حبس موظف وزوجته؛ لاتهامهما بإدارة شبكة لتبادل الزوجات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حامل فى الشهور الأولى.. مكوجي أبوكبير يضرب زوجته حتى الموت والنيابة تقرر حبسه.. تفاصيل
استقبل مستشفى أبو كبير ربة منزل تعاني من نزيف حاد وهي في شهور الحمل الأولى وتوفيت داخل مستشفى الزقازيق العام عقب تحويلها نتيجة سوء حالتها، وتوفيت داخل المستشفى فيما اتهمت والدتها زوجها بالتعدي عليها وإحداث إصابتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أبوها محبوس وكنت عايزة أدبها.. اعترافات الأم المتهمة بإصابة ابنتها فى الدقهلية
"بتتى معنديش أغلى منها وإذا كنت ضربتها أو لسعتها بالنار ده غصب عنى، عشان كنت متضايقة من تصرفها"، هكذا اعترفت "هدى.م.أ، 27 عاملة بمصنع" بالاعتداء على طفلتها الصغيرة بالضرب وتسخين آلة حادة وكيها بها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة 10 أشخاص في تصادم 10 سيارات بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم، في حادث تصادم مروع وقع بين 10 سيارات بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي، بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
التعرف على هوية ضحايا حريق البحيرة وتسليم الجثامين لأسرهم لدفنها
أنهت النيابة العامة في إيتاي البارود بالبحيرة اليوم الجمعة، إجراءات تسليم كل الجثث مجهولة الهوية في حادث حريق البترول لأسرهم بعد مطابقتها بتحاليل عينات تحاليل الـ DNA الخاصة بالمتوفين بالحادث الآليم كما تم منح ذويهم تصاريح الدفن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اختلت عجلت القيادة.. إصابة 6 طلاب فى تصادم ميكروباص بعامود بالمنيا
أصيب 6 طلاب فى حادث تصام ميكروباص بعامود إنارة على الطريق الدائري أمام عزبة الهيما بمركز المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعه ، وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مستشفى بلبيس تستقبل طفلة تعدت عليها إحدى أقاربها .. صور
استقبل مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، اليوم، طفلة في الخامسة من العمر، بها آثار تعذيب بالعينين وجميع أنحاء الجسم،بالأضافة الي عدم مقدرتها علي تحريك يديها اليمني وتم أخطار النيابة العامة بمركز بلبيس وإتخاذ الإجراء القانوي نحو الطفلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بميدان طلعت حرب
لقى شخصين مصرعهما إثر انقلاب سيارتهما أثناء سيرها بميدان طلعت حرب بوسط البلد بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائقها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفاصيل جديدة عن حادث عزبة المواسير يكشفها الـ DNA للضحايا
كشفت تحاليل DNA لضحايا حادث حريق عزبة المواسير بمركز إيتاى البارود عن وقائع وتفاصيل جديدة وهى أن المتوفين الخمسة جميعهم من قرى مجاورة ومواجهة لمكان الحريق، ولكن تصادف وقوع الحريق أثناء عودتهم من العمل وهم في اتجاههم لمحل إقامتهم الذى يحتم عليهم بالمرور من نفس مكان الحريق بطريق عزبة المواسير، معنيا، رمسيس جميعهم بمركز إيتاى البارود ومنها لقرية الطود بمركز كوم حمادة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لإدارتهما شبكة تبادل الزوجات.. تفاصيل القبض على موظف وزوجته بالشرابية أقاما حفلات جنس جماعى
ينظر غدا قاضي المعارضات بمحكمة الشرابية تجديد حبس موظف وزوجته؛ لاتهامهما بإدارة شبكة لتبادل الزوجات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حامل فى الشهور الأولى.. مكوجي أبوكبير يضرب زوجته حتى الموت والنيابة تقرر حبسه.. تفاصيل
استقبل مستشفى أبو كبير ربة منزل تعاني من نزيف حاد وهي في شهور الحمل الأولى وتوفيت داخل مستشفى الزقازيق العام عقب تحويلها نتيجة سوء حالتها، وتوفيت داخل المستشفى فيما اتهمت والدتها زوجها بالتعدي عليها وإحداث إصابتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أبوها محبوس وكنت عايزة أدبها.. اعترافات الأم المتهمة بإصابة ابنتها فى الدقهلية
"بتتى معنديش أغلى منها وإذا كنت ضربتها أو لسعتها بالنار ده غصب عنى، عشان كنت متضايقة من تصرفها"، هكذا اعترفت "هدى.م.أ، 27 عاملة بمصنع" بالاعتداء على طفلتها الصغيرة بالضرب وتسخين آلة حادة وكيها بها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة 10 أشخاص في تصادم 10 سيارات بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم، في حادث تصادم مروع وقع بين 10 سيارات بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي، بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
التعرف على هوية ضحايا حريق البحيرة وتسليم الجثامين لأسرهم لدفنها
أنهت النيابة العامة في إيتاي البارود بالبحيرة اليوم الجمعة، إجراءات تسليم كل الجثث مجهولة الهوية في حادث حريق البترول لأسرهم بعد مطابقتها بتحاليل عينات تحاليل الـ DNA الخاصة بالمتوفين بالحادث الآليم كما تم منح ذويهم تصاريح الدفن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اختلت عجلت القيادة.. إصابة 6 طلاب فى تصادم ميكروباص بعامود بالمنيا
أصيب 6 طلاب فى حادث تصام ميكروباص بعامود إنارة على الطريق الدائري أمام عزبة الهيما بمركز المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعه ، وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مستشفى بلبيس تستقبل طفلة تعدت عليها إحدى أقاربها .. صور
استقبل مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، اليوم، طفلة في الخامسة من العمر، بها آثار تعذيب بالعينين وجميع أنحاء الجسم،بالأضافة الي عدم مقدرتها علي تحريك يديها اليمني وتم أخطار النيابة العامة بمركز بلبيس وإتخاذ الإجراء القانوي نحو الطفلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.