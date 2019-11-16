150 سنة على الإنشاء.. قناة السويس بطولة سطرت بدماء المصريين

150 عاما على إنشاء قناة السويس أهم قناة ملاحية في العالم.. أممها عبد الناصر في 1956.. توسعات عملاقة لاستيعاب أحدث السفن.. إنشاء قناة جديدة موازية في 2015 .. و15 % من التجارة العالمية تمُر عبرها