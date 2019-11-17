ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد النائب الكردي.. موجة استقالات في البرلمان الإيراني بسبب البنزين

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:37 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت إذاعة راديو فردا الإيرانية إنه عقب استقالة النائب الكردي، محمد قسيم عثماني، نائب مدينة بوكان بمحافظة آذربيجان الغربية، من المتوقع أن يشهد البرلمان موجة من الاستقالات.

وقال عثماني إنه استقال من منصبه احتجاجا على إدارة رئيس البرلمان علي لاريجاني.

وأضاف أنه إذا كان من حق رئيس البرلمان لا النواب التعبير عن رأيه لمراكز صنع القرار، فإن تمثيل النواب في البرلمان لا فائدة منه.

وذكرت صحيفة "اعتماد" أن هناك بعض النواب يستعدون للاستقالة.

وأضافت ان جاسمي نائب كرمانشاه، ومحمد جواد أبطحي ممثل مدينة خميني شهر، ومحمد جواد فتحي ممثل طهران، قد جهزوا استقالتهم.

كما أعلن محمود صادقي نائب طهران صباح الأحد أنه يعتزم الاستقالة من منصبه في مجلس النواب.

وكان البرلمان الإيراني قد عقد صباح الأحد جلسة لمانقشة قرار حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات في عموم البلاد.

و نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن عضو البرلمان الايراني اميرآبادي قوله إن المجلس انتقد التوقيت الزمني وطريقة تنفيذ قرار مجلس التنسيق الرامي الى ارتفاع سعر البنزين.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تقوم الحكومة بتمهيد الاجواء قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة وأن توضح للشعب اسبابها، مثلما فعلت في السابق عند ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز وزيت الوقود بشكل هادف، حيث تم تسديد الدعم الحكومي المالي للشعب قبل اتخاذ الخطوة.

واعتبر اميرآبادي ان طريقة تنفيذ هذا القرار لم تكن صحيحة قائلا إن اللجنة الاقتصادية في البرلمان الايراني قد فُوّضت بالاشراف على أداء الحكومة في السيطرة على السوق والاسعار، مضيفا ان لجنة التخطيط والميزانية فُوّضت بالإشراف على نمط توزيع العائدات الناتجة عن ارتفاع اسعار البنزين للشعب بصورة عادلة وفي إطار الدعم الحكومي.

وبشأن تصريحات شمخاني، والتقرير الذي قدمه خلال جلسة البرلمان المغلقة، قال إن شمخاني جاء بوثائق تدل على أن مجموعات منظمة ومندسة وممولة من قبل المنافقين ومعارضين الثورة الاسلامية، نفذت خلال اليومين الاخيرين سلسلة هجمات على قوات الامن الداخلي مستخدمة اسلحة نارية وقامت بحرق البنوك والأموال العامة والحاق الاضرار بالشعب.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران.. البرلمان يدرس إلغاء قرار رفع أسعار الوقود بعد اشتعال التظاهرات

هل اقترب سقوط النظام .. نيران البنزين تفجر جبهات خاملة في إيران

في جلسة مغلقة.. البرلمان الإيراني يناقش قرارات رفع أسعار الوقود

إيران.. البرلمان في مأزق بعد دعم خامنئي قرار زيادة أسعار البنزين

وثائق تتهم المعارضة بإثارة الشغب.. كواليس الجلسة المغلقة للبرلمان الإيراني

شاهد.. هروب الشرطة الإيرانية من أمام المتظاهرين في معالي آباد

ترشيحاتنا

هل تبرع هيثم أحمد زكي بثروته لدار أيتام.. تفاصيل

هاني شاكر: مقدرش أمنع محمد رمضان من الغناء.. وحمو بيكا لازم يتحاسب

فيديوجراف| تجاهل عمرو دياب عيد ميلاد أبنائه يثير حيرة المتابعين

مصرع ممثلة بريطانية شهيرة صدمها أتوبيس بدورين

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسى لمقر إقامته ببرلين

نسي أولاده.. هل خطفت دينا الشربيني عمرو دياب من أسرته؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة .. مكرونة بالكريمة ودجاج بالفلفل والليمون .. والحلو: عصير موز بجيلي الفراولة

معرض دبي للطيران.. صفقات اليوم الأول.. بوينج وآيرباص تتنافسان

اليانسون والأناناس.. 7 مشروبات تسبب الإجهاض وفقد الجنين