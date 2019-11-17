بعد النائب الكردي.. موجة استقالات في البرلمان الإيراني بسبب البنزين

قالت إذاعة راديو فردا الإيرانية إنه عقب استقالة النائب الكردي، محمد قسيم عثماني، نائب مدينة بوكان بمحافظة آذربيجان الغربية، من المتوقع أن يشهد البرلمان موجة من الاستقالات.





وقال عثماني إنه استقال من منصبه احتجاجا على إدارة رئيس البرلمان علي لاريجاني.





وأضاف أنه إذا كان من حق رئيس البرلمان لا النواب التعبير عن رأيه لمراكز صنع القرار، فإن تمثيل النواب في البرلمان لا فائدة منه.





وذكرت صحيفة "اعتماد" أن هناك بعض النواب يستعدون للاستقالة.





وأضافت ان جاسمي نائب كرمانشاه، ومحمد جواد أبطحي ممثل مدينة خميني شهر، ومحمد جواد فتحي ممثل طهران، قد جهزوا استقالتهم.





كما أعلن محمود صادقي نائب طهران صباح الأحد أنه يعتزم الاستقالة من منصبه في مجلس النواب.





وكان البرلمان الإيراني قد عقد صباح الأحد جلسة لمانقشة قرار حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات في عموم البلاد.





و نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن عضو البرلمان الايراني اميرآبادي قوله إن المجلس انتقد التوقيت الزمني وطريقة تنفيذ قرار مجلس التنسيق الرامي الى ارتفاع سعر البنزين.





وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تقوم الحكومة بتمهيد الاجواء قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة وأن توضح للشعب اسبابها، مثلما فعلت في السابق عند ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز وزيت الوقود بشكل هادف، حيث تم تسديد الدعم الحكومي المالي للشعب قبل اتخاذ الخطوة.





واعتبر اميرآبادي ان طريقة تنفيذ هذا القرار لم تكن صحيحة قائلا إن اللجنة الاقتصادية في البرلمان الايراني قد فُوّضت بالاشراف على أداء الحكومة في السيطرة على السوق والاسعار، مضيفا ان لجنة التخطيط والميزانية فُوّضت بالإشراف على نمط توزيع العائدات الناتجة عن ارتفاع اسعار البنزين للشعب بصورة عادلة وفي إطار الدعم الحكومي.



