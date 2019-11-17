غادة لبيب: هناك تقييم دورى للموظفين والعاملين بالدولة .. فيديو

قالت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى، إن الوزارة تتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد المصرفى لتأهيل الموظفين الجدد والقدامى.



وأضافت غادة لبيب خلال مشاركتها فى برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" ، أنه تم إرسال بعثات خارجية لبعض موظفى الدولة لتأهيلهم للعمل الإداري.



وأوضحت غادة لبيب، أن هناك تقييم دورى للموظفين والعاملين بالدولة لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشكل جاد وحقيقي.



وأكدت غادة لبيب، أن هناك متابعة لجميع موظفى الدولة بشكل مباشر ومستمر ولا نستثنى أحدا من القيادات العامة أو الوزراء.

