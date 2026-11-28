في إطار استعدادات أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن لانطلاق الدورة الـ42 من مهرجان المسرح العربي، دورة الدكتور محسن مصيلحي، ينظم المعهد العالي للفنون المسرحية ، بالتعاون مع اتحاد طلاب المعهد، لقاءً تدريبيًا متخصصًا بعنوان «من الأداء إلى التقمص»، يقدمه الفنان تامر فرج غدا الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للتحضيرات الجارية للمهرجان.

ويتناول اللقاء الجوانب التطبيقية لفن التمثيل، مع التركيز على آليات انتقال الممثل من مجرد الأداء الخارجي إلى التقمص الحقيقي والصادق للشخصية، بما يسهم في تطوير أدواته الفنية وتعزيز قدراته الإبداعية.

مهرجان المسرح العربي

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار حرص أكاديمية الفنون على تعزيز الربط بين الدراسة الأكاديمية والخبرات العملية، وإتاحة الفرصة للطلاب للتفاعل المباشر مع الفنانين وصنّاع المسرح، بما يثري تجربتهم الفنية ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتعلم والتطوير.

كما يعكس التعاون بين المعهد العالي للفنون المسرحية واتحاد طلابه توجه الأكاديمية نحو دعم مشاركة الشباب في الإعداد والتنظيم للفعاليات الفنية الكبرى، وإشراكهم في مختلف مراحل العمل، بما يسهم في تهيئة الأجواء لانطلاق الدورة الـ42 من مهرجان المسرح العربي بصورة تليق بمكانة المعهد وتاريخه ورواده.