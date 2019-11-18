هل تجب الزكاة على الأرباح السنوية للعاملين بالشركات؟.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "أعمل فى شركة تقوم بصرف أرباح سنوية للعاملين بها بما يعادل أجر ١٢ شهرا؛ فهل عليه زكاة، وهل يجوز أن دفعه فى تجهيز عرائس أيتام؟.



وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن السؤال أن مجرد الحصول على المبلغ لا يوجب فيه الزكاة فى وقتها؛ لأنه لم يحول عليه الحول.



وأضاف أنه ليس على هذا المال زكاة حتى وإن كان بالغًا للنصاب، وتجب فيه الزكاة فقط بمجرد مرور عام هجري عليه وبلوغه النصاب الشرعي.



هل الذبائح للفقراء تعد من الزكاة

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه لا يجوز خصم الذبائح المقصود بها التصدق على الفقراء من مال الزكاة.



وأضاف «الطيب» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: «الذبائح التي يتم ذبحها كصدقة وليس كضحية هل يتم خصمها من زكاة المال؟»، أن زكاة المال يجب أن تكون مالًا، ولا تقدم في صورة أشياء كالثياب أو اللحم أو الدواء مثلًا.



وأوضح أن الذبائح للفقراء تعد من الزكاة فى حالة واحدة فقط وهي إن كانت الفقير تحتم ذلك؛ فعندئذٍ يجوز أن يعطى الفقيرُ من هذه الأشياء ما يوازي ثمنها المبلغ المحدد للزكاة.



نصاب الزكاة

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، إن لكل شخص ذمة مستقلة عند إخراج زكاة المال، حيث إنه إذا بلغت ممتلكات كل أفراد الأسرة معًا النصاب ولم تبلغه منفرده، فليس عليها زكاة.



وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: « طفل يسأل بأن لديه أموال بالبنك، وأموال في الدولاب في البيت، ومر عليها عام، فهل عليها زكاة ؟»، أن الزكاة تخرج على مبلغ معين، وهو ما يُعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، بشرط بلوغ المال المدخر هذا النصاب وأيضًا مرور عام قمري عليه، منوهًا بأنه في هذه الحالة يتم إخراج زكاة عنه بمقدار 2.5 %.



وأضاف أنه لا ينضم مال الطفل إلى مال إخوته وإلى الأب والأم، ولا يتم جمع كل أموال الأسرة لإخراج زكاة عنها، فلكل ذمة مستقلة، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن يبلغ مال كل واحد النصاب منفردًا، كما أنه يقصد بالعام السنة القمرية أي الهجرية وليس الميلادية أو الشمسية، حيث إن الفرق بينهما يُعادل 11 يوما تقريبًا.



هل يُحتسب نصاب الزكاة بمجموع أموال أفراد الأسرة

قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل إنسان له ذمة مالية مستقلة، بمعنى أنه إذا قسم الأب ماله على أبنائه، فيكون لكل منهم ذمة مالية مستقلة.



وأوضح « فخر» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «زوجي قسم ماله على بناته الثلاث، في شهادات استثمار لكل واحدة، فهل عليهم زكاة، علمًا بأنه إذا تم جمعهم يتعدوا النصاب؟» ، أن كل فتاة من تلك الفتيات لها ذمة مالية مستقلة عن والدها وعن والدتها وعن إخوتها، وكذلك الأم لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وعن بناتها.



وتابع: وكذلك الحال بالنسبة للوالد، فله ذمة مالية مستقلة عن زوجته وبناته، فإذا ما قسم ماله بين بناته أصبح كل ذمة مالية مشغولة بجزء من المال، وكل إنسان عليه أن يُزكي أمواله بما لديه في ذمته المالية لا في ذمة غيره، وبناءً عليه فإذا كان المال الخاص بكل بنت يبلغ النصاب بمفرده دون جمعه على مال الأخوات أو الأب، فعلى كل بنت أن تُزكي عن هذا المال الذي بحوزتها وفي ذمتها والذي بلغ النصاب، أما إذا كان المال الذي بحوزة كل واحدة من البنات بعد أن تم تقسيمه بينهن غير بالغ للنصاب فليس على واحدة من البنات زكاة.



وأضاف: أن المال خرج من حوزة الأب وانتقل من ذمته إلى بناته فإذا بلغت كل ذمة مالية النصاب فعليها زكاة، أما إذا لم تبلغ كل ذمة مالية بذاتها النصاب فليس عليها زكاة، فإذا بلغت إحدى الذمم المالية النصاب فيكون عليها زكاة دون بقية الذمم المالية الأخرى التي لم تبلغ النصاب .



كيفية حساب الزكاة على الوديعة البنكية

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان ، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ الى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.



وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل او للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري ، أي بشكل عام تحتاج الى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا ويشترط ان يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.



مقدار الزكاة على شهادات الاستثمار

وجّه شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلا: "ما هو نصاب الزكاة على شهادة الاستثمار؟".



من جانبه أوضح أحد علماء دار الإفتاء، أنه إذا بلغت قيمة شهادة الاستثمار ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإنه يجب أن نخرج عنها الزكاة.



وأوضح أنه إذا كان العائد الشهري من هذه الشهادات يدخل في مصروف المنزل أي تحتاجين إليه لسد احتياجاتك واحتياج أسرتك فإخراج الزكاة في هذه يكون على هذا الربح، بحيث تخرجين عشر هذه الأرباح زكاة شهرية أو تجمع الأرباح وتخرج نهاية العام عشرها، لأنك إذا أخرجت الزكاة من أصل رأس المال يتضاءل، وبالتالي سيقل العائد الشهري ولا تقدرين على سد احتياجاتك والشريعة الإسلامية لا توافق على ذلك.



مقدار الزكاة ومصارفها

قال الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن المولى عز وجل فرض الزكاة على المسلمين صاعا من تمر أو شعير، سواء كان حرا أم عبدا، ذكرا أم أنثى.



وأضاف «ممدوح»، في فتوى له مسجلة على موقع دار الإفتاء، أن الفقهاء قالوا إن المقصود بالإخراج هو ما كان قوتا للناس، مشيرا إلى أنه يجوز للمسلم أن يخرج شعيرا أو أرزا أو قمحا أو زبيبا أو تمرا.



وأشار مدير إدارة الأبحاث الشرعية إلى أن مقدار الزكاة صاع من التمر، أي ما يعادل اثنين كيلو وربع، مشددا على أن الأفضل إخراجها قيمة لأنه أفضل للفقير.



وأوضح «ممدوح» أن مصارف الزكاة هي الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمون وفى سبيل الله وابن السبيل.

