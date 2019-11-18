مريض السكر .. ما لا تعرفه عن القدم السكري.. طبيب يجيب

يصاب مريض السكري بالعديد من المشاكل في القدمين، مما يجعله يعاني من مشاكل بسيطة تصيب القدمين، قد تتطور وتتسبب في مضاعفات خطيرة، وتبدأ المشكلة بعدم إحساس مريض السكري بقدمه، وبدء الشعور بتنميل القدمين.



وأوضح الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، انه من ابرز مشاكل مريض السكري هي القدم السكري، حيث يمكن لمرض السكري أن يؤثر على القدم مع مرور الوقت، مما يتسبب في تلف الأعصاب، حيث يعرف القدم السكري طبيا بالاعتلال العصبي السكري.



قال الدالي، في تصريح لموقع "صدى البلد" الاخباري، إن مريض السكري والذي بدأ السكر في التأثير على قدميه، يبدأ في عدم الشعور بقدمه، لذا فهو لا يشعر بأي اصطدام يتعرض له، او وخز في القدم، او عند التعرض للجروح، لذا عندما يحدث اي جرح لا ينتبه له مريض السكري، وبالتالي تصاب الجروح بالبكتيريا والعدوى، ومن ثم عدم وصول الدم بشكل جيد للقدمين.



وأضاف الدالي، أن عدم وصول الدم بالنسبة لقدمي مريض السكري، يجعل من الصعب ان تلتئم الجروح أو محاربة الالتهابات البكتيرية والعدوى، حيث أنه في بعض الحالات المستعصية قد تؤدي العدوى إلى غرغرينا القدم السكري.



وأوضح أن الغرغرينا وقرحة القدم السكري التي لا تتحسن مع العلاج يمكن أن تؤدي إلى بتر إصبع القدم أو القدم أو جزء من الساق، وذلك كأحد الحلول الاخيرة لمنع عدوى الغرغرينا من الانتشار إلى باقي الجسم وإنقاذ حياة المريض.