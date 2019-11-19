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أخبار العالم

بيان عاجل من كوريا الجنوبية بشأن السفن المخطوفة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن 2 من مواطنيها على متن السفن الثلاث التي خطفتها مليشيات الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر.

وأوضحت الخارجية في بيان لها أن "السفن الثلاث التي خطفها الحوثيون تشمل اثنين من سفننا".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية قد أصدر بيانًا، أمس الاثنين، قال فيه: "عند الساعة 22:58 من مساء يوم الأحد، وأثناء إبحار القاطرة البحرية رابغ-3 بجنوب البحر الأحمر، تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأضاف بيان التحالف العربي لدعم الشرعية، أن "القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر حفار بحري تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، والعملية الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة".

وشدد بيان التحالف العربي لدعم الشرعية، على أن "المليشيا الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات"، لافتًا إلى أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي".

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