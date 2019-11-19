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منوعات

الموت كاد يحصدهم.. انهيار خشبة مسرح براقصين باليه خلال نهاية عرضهم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:48 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تحولت إحدى رقصات لمجموعة من الراقصين البالية المتحمسين، إلى كارثة كادت تودي بحياتهم بعد انهيار خشبة المسرح من أسفلها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" كان الرقصين يحتفلون بنهاية عرضهم الناجح حين انقلبت فرحتهم العارمة إلى كابوس غير متوقع افقدهم حماسهم بعد تأدية عرضهم المرح.

وقع الحادث في نهاية عرض الباليه على مسرح لولو بينينكاسي في مدينة كامبيناس بالبرازيل في 8 نوفمبر.

يمكن رؤية عبر فيديو مصور الفنانين من أكاديمية ساندرا جودوي وهم ينهون أدائهم من خلال رقصة مصممة قبل أن يندفع الجمهور إلى تشجيعهم، ثم يبدء الراقصين بالاحتفال عبر تشابك أذرعهم ببعضهم البعض والقفز لأعلى ولأسفل في منتصف خشبة المسرح التي كانت تتهاوى بسبب الوزن الزائد القابع عليها.

وبشكل مفاجئ تنهار خشبة المسرح من أسفل الراقصين، ليسقطوا بعدها في حفرة عميقة كادت تودي بحياتهم.

وفور وقوع الحادث هرع الجمهور نحو الراقصين في محاولة لإنقاذهم، إلا أن المنظمين طالبهم بالهدوء لحين وصلت المسعفون على خشبة المسرح المنهارة.

وأفادت التقارير بأن 6 راقصين اصيبوا بجروح جراء سقوطهم أسفل خشبة المسرح بعد انهياره ، وتم علاجهم من إصابتهم الطفيفة.

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