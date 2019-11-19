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أخبار العالم

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:48 م
العاهل السعودي
العاهل السعودي
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شريف سيد
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بتعيين فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وجاء في القرار الملكي الأتي:

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:-
الرقم : أ / 198
التاريخ : 22 / 3 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 470 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
أمرنا بما هو آت :
أولًا : يعين الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.
ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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