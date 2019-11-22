بالصور.. التدريب الأول لـ الاتحاد السكندري في البحرين

تدرب فريق الاتحاد السكندرى مساء أمس على ملعب الاتحاد البحريني استعدادا لمباراة العودة فى دور الستة عشر لبطولة محمد السادس للأندية الأبطال أمام المحرق البحريني المقرر لها يوم الأحد القادم بالبحرين.



وحرص محمد مصيلحى رئيس النادى على تحفيز اللاعبين وأوضح لهم أنهم يكتبون تاريخا جديدا لهذا الجيل.



وكانت مباراة الذهاب بالإسكندرية انتهت بفوز الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل لا شيء.



ووصلت بعثة الفريق السكندرى أمس إلى البحرين قادمة من السعودية بعد انتهاء معسكر الإعداد الذى استمر لمدة ٦ أيام تخلله مباراة ودية أمام الوحدة السعودى انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.