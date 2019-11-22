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وفاء عامر بعد الزفة المغربية: «يانهار اسود هقول ايه لجوزي».. فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:02 ص
الفنانة وفاء عامر
الفنانة وفاء عامر
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كـريـم الـخـطـيـب
قدمت الفنانة وفاء عامر التحية والشكر لدولة المغرب، معبرة عن سعادتها العارمة بمشاركتها في مهرجان الرباط الدولي في دورته الـ 24 .

وقالت الفنانة وفاء عامر خلال تصريحات تلفزيونية: «المغرب عزيزة على قلبي، وأقاموا لي مفاجاة، وارتديت تاج الزفاف وحملوني على الاكتاف، يانهار اسود هقول ايه لجوزي».

انطلقت فاعليات مهرجان الرباط الدولي في دورته الـ 24 في المغرب، والتي تستمر فاعلياته حتى 22 نوفمبر، حيث يشارك في المهرجان أكثر من 70 فيلم بينهم 15 فيلم تم اختيارهم من اللجنة للمنافسة على الجائزة الكبرى للمهرجان.

ومن أبرز الأحداث التي شهدها المهرجان تكريم الفنانة وفاء عامر التى شاركت أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية، حيث خصص رئيس المهرجان عبد الحق منطرش زفة مغربية للفنانة وفاء عامر خلال مشاركتها في مهرجان الرباط الدولي.

وانطلقت أعمال الدورة الـ 24 من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف والذي يقام في مدينة الرباط بالمملكة المغربية في الفترة ما بين 16 الي 22 نوفمبر الحالي.

وبدأت مراسم حفل الافتتاح امس في مسرح محمد الخامس، تحت رئاسة الدكتور عبد الحق منطرش رئيس المهرجان، حيث شهد الحفل تكريم النجمة المصرية وفاء عامر، والتي تشارك أيضا كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية.

كما تم تكريم الممثلة المغربية بشري أهريش، والمخرج المغربي الكبير داود اولا السيد، وتم ايضا تكريم سينما كوت ديفوار كضيف الشرف لهذه الدورة.

وصعدت فرقة أواني من ساحل العاج وقدمت عرضا غنائيا بعنوان أفريقيا، وتفاعل معه جميع الحاضرين، بينما عُرض في نهاية الحفل فيلم الجوكر 2019 للمخرج لورنس سير بوصفه فيلم افتتاح هذه الدورة.

مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف تم تأسيسه في العاصمة المغربية عام 1994، ويهدف إلى تحطيم الكليشيهات، كما يهدف إلى التقاء صُناع السينما من جميع أنحاء العالم. ويعرض المهرجان في دورته الحالية أكثر من 70 فيلم، بينهم 15 فيلم تم اختيارهم للمنافسة على الجائزة الكبرى للمهرجان.
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