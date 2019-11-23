أيقونة جديدة وتحديثات ذكية.. WhatsApp يطور أداؤه على هواتف Android

تعمل شركة facebook المالكة لتطبيق التواصل WhatsApp على إضافة خواص جديدة للتطبيق تدعم الهواتف المشغلة بنظام Android.



وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية أن الشركة تعمل على إضافة خاصية التنبيه بالإشعارات لأنشطة الأرقام التي يحظر المستخدم تواصلها معه، وكذلك إمكانية جمع الأرقام التي يحظرها المستخدم في مجموعات.



ويتيح التحديث الجديد للمستخدم رفع الحظر عن أي رقم محظور بمجرد النقر على علامة إشعار الرسالات في غرفة الدردشة الخاصة مع الرقم المحظور.



وتعتزم الشركة أيضًا طرح خاصية تنبيه المستخدم لأي محاولة يقوم بها شخص آخر لدخول حسابه، أو استخدام رقمه لإنشاء حساب جديد على واتساب، بهدف تعزيز إجراءات حماية الخصوصية ومنع أي أشخاص آخرين من إمكانية النفاذ إلى حساب مستخدم معين دون تصريح منه.



وأضافت الصحيفة أن تطبيق whatsapp يعمل على تصميم شكل جديد لأيقونته الخضراء الشهيرة، بعدما قام منذ فترة بتحديث شكل إشعار التنبيه الخاص بإرسال واستقبال الصور عبر التطبيق.



ولم يتم بعد طرح التحديثات الجديدة للتطبيق، كما لم تعلن الشركة عن موعد طرحها، وإن رجحت الصحيفة أن يتم الإعلان عنها في وقت قريب.