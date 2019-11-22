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محافظات

بشونة مساحتها فدان.. تفحم 1300 طن قش في حريق بـ كفر الشيخ

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:17 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ برئاسة العميد رضا عبد الحميد، من السيطرة على حريق شب بشونة لتجميع القش تقع على مساحة فدان، بإحدى قرى مركز الحامول، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، يفيد نشوب حريق بناحية نمرة 5 بمركز الحامول، على مساحة فدان، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على الموقف.

وانتقل العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والقيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين، أن الحريق بشونة لتجميع قش الأرز بأرض ملك إ.ر، 30 سنة، فلاح، ومقيم بقرية الكفر الشرقي.

وكشفت المعلومات الأولية ، أن الحادث نتج عنه، احتراق 1300 طن قش أرز، ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث، وأن أصحاب الشونة يقومون بتجميع القش وتدويره واستخدامه كعلف حيواني.

كلف مدير أمن كفر الشيخ، إدارة الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة اللازمة، وبيان سبب الحريق، وحرر رجال المباحث المحضر رقم 7593 لسنة 2019م، إداري مركز الحامول.
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