5 علامات تنذرك بنوبة قلبية.. أغربها التعرق

هناك أعراض مشتركة بين عديد من الأشخاص اللذين أُصابوا بنوبة قلبية، فأغلبهم يعانون من نوع من آلام الصدر أو عدم الراحة بالإضافة للعديد من الأعراض الأخرى التي تسبب الإزعاج، في بعض الأحيان قد يبدو هذا الانزعاج سيئًا لبضع دقائق ثم يختفي.



كشف موقع " health line " العلامات التي تدل على أن عضلة قلبك لا تحصل على كمية كافية من الأوكسجين، وقد تصاب بنوبة قلبية.





- ألم في أنحاء الجسم :-



يمكن أن يشع الألم والضيق أيضًا في معظم الجسم، مثل الشعور بالألم أثناء السيرفي أسفل الذراع الأيسر، أو الجزء العلوي للامعاء والكتف، وأثبتت الأبحاث أنه تميل النساء إلى الإبلاغ عن النوبات القلبية التي تسبب الألم على وجه التحديد في أسفل البطن والجزء السفلي من الصدر.





- التعرق بشكل مفرط :-



قد يكون التعرق أكثر من المعتاد خاصة إذا كنت لا تمارس الرياضة أو تمارس نشاطًا علامة تحذير مبكر على حدوث مشاكل في القلب ، يتطلب ضخ الدم من خلال الشرايين المسدودة مزيدًا من الجهد من قلبك ، لذلك يتعرق جسمك أكثر في محاولة للحفاظ على درجة حرارة الجسم منخفضة أثناء الجهد الإضافي، فإذا كنت تعاني من تعرق بارد أو بشرة ناعمة عليك استشارة الطبيب.





- الشعور بالإعياء :-



التعب يمكن أن يكون علامة نوبة قلبية أقل شيوعا في النساء، فيمكمن لأعراض الأزمة القلبية أن تشبه أعراض الإنفلونزا، وتتسبب في الشعور بالإرهاق بسبب الضغط الزائد على قلبك لمحاولة الضخ أثناء إغلاق منطقة تدفق الدم





- ضيق في التنفس :-



يرتبط تنفسك وقلبك بضخ الدم بفعالية، يضخ قلبك الدم بحيث يمكن أن ينتشر إلى أنسجتك وكذلك الحصول على الأكسجين من رئتيك، إذا لم يستطع قلبك ضخ الدم بشكل جيد كما هو الحال مع الأزمة القلبية، فيمكنك الشعور بضيق في التنفس.





- خفقان القلب :-



يمكن أن يتراوح خفقان القلب من الشعور كأن قلبك يتخطى النبض إلى حدوث تغييرات في إيقاع القلب الذي يمكن أن يشعر كأن قلبك ينبض ، يعتمد قلبك وجسمك على إيقاع ثابت وثابت لنقل أفضل الدم في جميع أنحاء الجسم، فإذا خرج الإيقاع عن مساره، فقد تكون هذه علامة على نوبة قلبية.

