شاهد.. الإعلان الدعائي الأول لفيلم محمد إمام الجديد لص بغداد





كشف الفنان محمد إمام عن الإعلان الدعائي الأول لفيلمه الجديد "لص بغداد"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وعلق محمد إمام على الفيديو قائلا: "المغامرة التي لم تتخيلها على وشك أن تبدأ".ظهر في الإعلان عدد من أبطال الفيلم منهم ياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن وأحمد العوضي، أما الفنان فتحي عبد الوهاب فظهر صوته فقط.فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث.فيلم "لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى اطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، ومن المقرر عرضه في يناير 2020.