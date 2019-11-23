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فن

ليلة تكريم يوسف شريف رزق الله في القاهرة السينمائي بحضور إلهام شاهين وليلى علوي .. صور

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:38 م
وزيرة الثقافة فى
وزيرة الثقافة فى ليلة تكريم الراحل يوسف شريف رزق الله
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شروق إبراهيم - محمد نبيـل
انتهت منذ قليل ليلة تكريم الراحل يوسف شريف رزق الله التي اقيمت على هامش فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، بعرض فيلم رزق السينما.

وافتتح الليلة التكريمية وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم وحضر ايضا رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي والمدير الفني للمهرجان أحمد شوقي.

وحرص على المشاركة الفنانة ليلى علوي ، الهام شاهين وعدد من نجوم الاعلام وأهل الصحافة.

‎يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فعالياتها في الفترة من 20 و29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

‎وتم تكريم كل من منة شلبي ، شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية.
ليلة تكريم يوسف شريف رزق الله في القاهرة السينمائي بحضور إلهام شاهين وليلى علوي .. صور
ليلة تكريم يوسف شريف رزق الله في القاهرة السينمائي بحضور إلهام شاهين وليلى علوي .. صور
ليلة تكريم يوسف شريف رزق الله في القاهرة السينمائي بحضور إلهام شاهين وليلى علوي .. صور
ليلة تكريم يوسف شريف رزق الله في القاهرة السينمائي بحضور إلهام شاهين وليلى علوي .. صور
ليلة تكريم يوسف شريف رزق الله في القاهرة السينمائي بحضور إلهام شاهين وليلى علوي .. صور
ليلة تكريم يوسف شريف رزق الله في القاهرة السينمائي بحضور إلهام شاهين وليلى علوي .. صور
ليلة تكريم يوسف شريف رزق الله في القاهرة السينمائي بحضور إلهام شاهين وليلى علوي .. صور
ليلة تكريم يوسف شريف رزق الله في القاهرة السينمائي بحضور إلهام شاهين وليلى علوي .. صور
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